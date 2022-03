Mihai Bendeac, mesaj de ziua unei vedete celebre: “Sa ne bucuram impreuna de copilasul pe care urmeaza sa-l avem

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a uimit pe toata lumea cu mesajul pe care l-a lasat pentru Mira, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Artista a reacționat imediat dupa ce a vazut ce i-a scris juratul de la „iUmor”. Mira a implinit 27 de ani și și-a sarbatorit ziua de naștere in Dubai. „Doamne, Doamne, te rog fa sa…

- Sezonul 12 din iUmor revine pe micile ecrane cu noi surprize și concurenți talentați. Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gura sa afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului. Iata ce vedete se alatura Deliei, lui Mihai Bendeac și Cheloo in noul sezon iUmor.

- Marcus Rashford (24 de ani) și Jesse Lingard (29 de ani), jucatorii lui Manchester United, s-au fotografiat cu Wiley, rapperul acuzat de antisemitism, declanșand un val de critici pe rețelele de socializare. Doi internaționali englezi au aprins spiritele in Marea Britanie, de la o fotografie. Marcus…

- Cu ocazia zilei de naștere a soției lui, marele artist, Costel Biju, a rasfațat-o și a plecat impreuna cu familia lui intr-o vacanța luxoasa in Dubai. Iata cum a petrecut și ce a vizitat cantarețul!

- Gabi Tamaș și Dan Petrescu au caștigat premiile „Jucatorul lunii”, respectiv „Antrenorul lunii decembrie”. Gabi s-a bucurat de premiu inainte sa plece in vacanța din Dubai, iar „Bursucul” a primit trofeul in prima zi de munca din 2022, la Cluj. ...

- Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor adresate locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP. Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile instaland…

- Francezul Kylian Mbappe (23 de ani) și polonezul Robert Lewandowski (33 de ani) nu sunt de acord cu planul FIFA de a transforma intregul program competițional și de a organiza Campionatul Mondial o data la doi ani. Mbappe și Lewandowski au fost prezinți luni seara la Dubai, pentru decernarea premiilor…

- Anamaria Prodan a rabufnit dupa ce s-a speculat ca are un nou iubit dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Impresara a transmis un mesaj dur, fiind deranjata ca a fost cuplata in presa cu unul dintre prietenii sai, care are copii și familie. Dupa ce Laurențiu Reghecampf și-a asumat relația cu Corina…