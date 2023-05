MIHAI BARBU: „Metroul este cel mai eficient mijloc de transport în București” 400.000 de oameni calatoresc zilnic cu metroul, in București. METROREX beneficiaza de 4 % din rețeaua de transport public din București și pe ea sunt transportate 20 % din persoanele care folosesc un mijloc de transport public in comun in București. De cand s-a inființat metroul din București și pana in prezent a inconjurat pamantul de 6.551 de ori, date masurate pana la 28 februarie 2023. Am aflat toate aceste date de la Mihai Barbu, Președintele Consiliului de Administrație al METROREX, pe care l-am intrebat și despre noua lege a transportului din suberan, și despre strategia de comunicare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

