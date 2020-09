Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu este o prezenta extrem de cunoscuta in televiziunea din Romania. Succesul pe care il are, atunci cand apare pe sticla, se reflecta in salariile colosale pe care le-a avut de-a lungul timpului, mai ales in perioada cand era moderator al emisiunii “Duminica in familie”.

- In urma cu ani buni, Mihaela Radulescu a reușit sa atraga sute de mii de romani in fața televizoarelor, in fiecare dumnica. Vedeta era gazda emisiunii 'Duminca in familie', alaturi de care a inregistrat un succes rasunator. In fiecare ediție a emisiunii, prezentatoarea avea invitați excepționali, alaturi…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova a prezentat regulile de intrare in țara a cetațenilor straini și apatrizilor, cu urmatoarele excepții:– Membri de familie ai cetațenilor romani;– Membri de familie ai cetațenilor altor state membre UE sau ale Spațiului Economic

- Un frate al presedintelui american Donald Trump, Robert S. Trump, a facut recurs in justitie cu scopul de a bloca publicarea unei carti explozive despre familie, scrisa de catre o nepoata a locatarului Casei Albe, Mary Trump, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza AFP, potrivit news.ro.Cartea…

- Andreas Pereira, fotbalistul lui Manchester United, a devenit protagonistul unei emisiuni TV din Marea Britanie. Brazilianul și-a prezentat casa in care traiește alaturi de soția și fiica sa. "Primul lucru special, pe care vreau sa vi-l arat, este Diego.El este un ponei.

- Electrocasnicele sunt, in continuare, la mare cautare. De la mașini de spalat, uscatoare, congelatoare, pana la modele de mici dimensiuni, precum roboți de bucatarie, cafetiere și blendere, nimic nu este trecut cu vederea. Unul dintre cele mai cautate este frigiderul, iar daca ești in cautarea unui…

- Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj desfașoara cercetari in cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de violența in familie. Articolul Scandal in familie. Un barbat pus sub control judiciar apare prima data in Someșeanul.ro .

- Fetele lui Adrian Minune sunt și nu sunt cele mai bune surori. Karmen și Adriana au dezvaluit care este de fapt relația dintre ele. Tinerele, deși pozeaza in ”cele mai bune surori și prietene din lume”, se pare ca nu se ințeleg deloc, lucru confirmat chiar de ele.