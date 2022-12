Stiri pe aceeasi tema

- Boala de care sufera Monica Tatoiu de zeci de ani. Femeia de afaceri este mereu cu zambetul pe buze, astfel incat puțini cunosc durerile cu care se confrunta pe plan personal. Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre o afecțiune pe care a moștenit-o de la tatal ei și pe care i-a transmis-o mai…

- Cristina Cioran s-a desparțit de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale. Intr-un interviu pentru Fanatik , fosta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. Vestea ca Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au desparțit a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca in urma cu doua…

- Iulia Vantur este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete de la noi. De cațiva ani, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan, celebrul actor și cantareț indian. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in ipostaze…

- In acest weekend, miliardarii și vedetele au petrecut Halloween intr-un loc din Romania cu o istorie cunoscuta in toata lumea. Castelul Bran, aflat in inima Transilvaniei, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este singurul care corespunde descrierii lui Bram Stoker, cunoscutul scriitor irlandez…

- Mihaela Radulescu in varsta de 53 de ani și Felix Baumgartner sunt impreuna de 8 ani, chiar daca mulți nu au dat relației multe șanse impreuna. Vedeta a explicat cum au decurs lururile in viața lor.„Felix… el e foarte zapacit, nu știe niciodata care e stanga și care e dreapta. Are nevoie de mine in…

- Adela Popescu și-a sarbatorit, recent, ziua de naștere alaturi de soțul ei, Radu Valcan, și cei trei baieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Prezentatoarea de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici” a implinit 36 de ani, iar partenerul ei de viața i-a facut o surpriza de neuitat. Ce surpriza i-a facut…

- Valentina Pelinel Borcea a fost copleșita de emoții in aceasta toamna, cand Milan, fiul ei și al lui Cristi Borcea, a inceput școala și a recunoscut ca au plans amandoi in prima zi. Vedeta a fost prezenta la lansarea unui tratament injectabil pentru diminuarea urmelor de oboseala, ocazie cu care ne-a…

- Nicolae Dica nu reușește s-o scoata pe FCSB din subsolul clasamentului, iar rabdarea patronului Gigi Becali pare sa se apropie de sfarșit. Jurnalistul GSP Alexandru Barbu, unul dintre varfurile noii generații din presa sportiva, vorbește despre condiția ingrata a lui Dica, pus sub o presiune din ce…