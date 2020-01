Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca a declarat, vineri, ca vizitele inopinate in scolile din mediul rural ale ministrului Educatiei, Monica Anisie, nu au scopul de a imbunatati conditiile de invatamant, ci doar sperie cadrele didactice. "Rezolva ceva vizitele neasteptate ale Monicai Anisie in scoli? Am spus in repetate randuri ca actualul guvern este copia fostului guvern PSD. Vizitele neasteptate ale ministrului Educatiei in scoli amintesc de vizitele nocturne ale fostului ministru PSD al Sanatatii in spitale, in unitatile de primiri urgente, care nu au schimbat nimic din sistemul sanatatii,…