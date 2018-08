Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, favorita numarul 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la San Jose (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 799.000 dolari, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, in fata britanicei Johanna Konta, intr-o partida disputata…

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de la San Jose, cu premii totale de aproape 800.000 de dolari, trecand in sferturile de finala de sportiva australiana Ajla Tomljanovici, numarul 65 mondial.Buzarnescu s-a impus cu…

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu. Buzarnescu…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 dolari, in urma victoriei cu 6-3, 4-6, 6-...

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita nr. 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea in finala, dupa ce a fost invinsa, sambata, in semifinale, de croata Petra Martic, scor 4-6, 4-6. Asadar, pentru a doua oara in ultimii cinci ani, tara noastra nu va avea nicio reprezentanta in…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, favorita numarul 2 a turneului BRD Bucharest Open, a ratat calificarea in finala dupa ce a fost invinsa, sambata, in semifinale de croata Petra Martic cu scorul de 6-4, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara, venita din calificari, a avansat marti in turul 2 al turneului BRD Bucharest Open 2018 de la Arenele BNR, dupa ce a invins-o pe bulgaroaica Viktoria Tomova (128 WTA) cu 6-4, 7-5 intr-o ora si 53 minute de joc. Irina Bara, 23 ani, nr. 151 WTA, devine…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii in valoare de 852.564 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-3, pe Camila Giorgi din Italia, intr-o partida din turul secund, disputata luni. Wozniacki,…