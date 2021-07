Mihaela Bilic, despre alimentele afrodiziace: „Usturoiul îmbunatățește erecția în mod direct!” Ați auzit, probabil, ca anumite alimente sau condimente au calitați afrodiziace, cat adevar se afla, de fapt, in aceasta afirmație? Mihaela Bilic, specialist in nutriție, a explicat pe indelete care sunt acele alimente care ne pot crește apetitul sexual și cum fac ele acest lucru. „Sexualitatea se afla la granița dintre psihic și fizic, așa ca nu strica sa apelam la alimente afrodiziace, fie și pentru efectul lor placebo. Lista produselor HOT e lunga: stridii, ciocolata, șampanie, vanilie, trufe, țelina, caviar, capșune etc. Toate sunt banuite ca ar mari capacitațile fizice și emotionale ale candidaților… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

