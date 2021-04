Miguel Diaz-Canel ales la conducerea Partidului Comunist din Cuba

Stiri pe aceeasi tema

- Delegatii Partidului Comunist Chinez (PCC) si-au ales duminica noul Comitet Central, care va alege la randul sau conducerea politica a formatiunii in cadrul unui vot ale carui rezultate vor fi anuntate luni, in ultima zi a congresului partidului unic, relateaza AFP. In cadrul acestui congres istoric…

- Delegații Partidului Comunist au dezbatut sâmbata și duminica asupra provocarilor cu care se confrunta Cuba, în ajunul retragerii lui Raul Castro: ea mai grava criza economica din ultimii 30 de ani și înfrunta „subversiunea” internetului, potrivit AFP.Reprezentând…

- Dupa șaizeci de ani de la ziua în care Fidel Castro a proclamat caracterul socialist al revoluției cubaneze, fratele sau Raul a condus vineri ultimul sau congres al Partidului Comunist, cu ușile închise, potrivit AFP.Întâlnirea istorica, care va dura patru zile, va marca…

- Venezuela va produce un vaccin anti-COVID-19 cubanez, cate doua milioane de doze pe luna incepand din august, a anuntat duminica presedintele venezuelean Nicolas Maduro, informeaza AFP. "Am semnat un acord pentru a produce in laboratoarele noastre (...) doua milioane de doze pe luna din vaccinul Abdala,…

- ANALIZA: Starea economiei, dupa primul an de pandemie FLORENTIN-NICOLAE TUȘ, președintele CCI Maramureș: ”Povara economica o duce mediul privat” Prudența și curaj, forța, optimism și incredere in continuarea afacerii. Sunt cele mai importante aspecte și indemnuri de care trebuie sa țina cont antreprenorii…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021 "Este o noua…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. "Este o noua zi pentru America", a postat, pe Twitter, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama in aceasta zi a tranzitiei de…

- „Nu am obiceiul sa polemizez cu colegii mei de partid in public. In calitate de presedinte al PNL, obligatia mea este sa asigur coeziunea partidului, sa particip la asigurarea unitatii si eficientei in guvernarea de coali