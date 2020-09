Migrația, problema secolului nostru. 272 de milioane de oameni fug din calea războiului sau a dezastrelor naturale! Migrația pe scara larga este una dintre cele mai presante probleme ale lumii in care traim și, pe masura ce rata acesteia crește, devenim tot mai intoleranți cu noii veniți, o arata Indexul Acceptarii Migranților, realizat de Gallup. Numarul migranților a ajuns la 272 de milioane in 2020 și este nevoie de masuri pentru a-i putea integra pe acești oameni. Lumea este mai intoleranta azi decat acum trei ani, arata Indexul Acceptarii Migranților, realizat de Gallup. Rata de acceptare a migranților in proximitate a scazut de la 5,35 la 5,21 in trei ani. Iar țarile a caror intoleranța a crescut sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

