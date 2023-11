Stiri pe aceeasi tema

- Detalii aici: https://www.facebook.com/lovasturak.korondon De weekend: Ture cu caruța trasa de cai in Corund și imprejurimi at Sursa articolului: De weekend: Ture cu caruța trasa de cai in Corund și imprejurimi Credit autor: Punctul. Source

- Pompierii militari de la Stația Miercurea Nirajului și de la Punctul de Lucru Sovata au intervenit azi-noapte, in jurul orei 2, cu doua autospeciale de descarcerare și doua ambulanțe SMURD la un accident rutier petrecut pe strada Principala din comuna mureșeana Viforoasa. In accident a fost implicat…

- Trei tineri sunt cercetați de polițiștii de frontiera satmareni dupa ce la intrarea in țara, in bagajele acestora, au fost descoperite mai multe recipiente și pastile despre care exista suspiciunea ca s-ar incadra in categoria substanțelor dopante cu grad de mare risc. Azi-noapte, in jurul orei 23.30,…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproape 10 tone de anvelope second-hand provenite din Germania. Miercuri, 11 octombrie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in țara, in bagajele unui cetațean roman, mai multe unelte folosite in construcții, pe care barbatul le-a luat din depozitul firmei la care a lucrat in Franța. In seara zilei de luni, 18 septembrie, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere…

- „Solidaritatea este opera unui sacrificiu conștient, este ultima veriga in inalțarea morala a voinței", spunea Constantin Radulescu-Motru. Sintetic, aș spune ca solidaritatea este faptul genuin al omului care iubește oamenii. Și cum dam empirism actelor noastre de iubire fața de semeni? Faptic! Iar…

- Costi Dumitru este unul dintre cei mai iubiți soliști ai județului Mureș, CV-ul sau artistic insumand un numar pantagruelic de evenimente culturale de tipul festivalurilor, concertelor sau al petrecerilor. Cu toate acestea, chemarea muzicala este doar o activitate auxiliara, caci adevaratul sacerdoțiu…

- Oare cați dintre noi cunoaștem sensul moral al cuvantului bogație? Vorbim despre acea bogație care nu se masoara in lucruri materiale pe care le consideram a fi de preț. Unitatea de masura a acesteia este fapta buna, facuta din intenția genuina de a fi de folos cuiva și de a crede in binele comun. Omul…