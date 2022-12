Stiri pe aceeasi tema

- Patrula Sectorului Poliției de Frontiera Ungheni a surprins ieri, 14 decembrie, un barbat in timp ce incerca sa ajunga in mod fraudulos in Romania. Acesta a fost depistat chiar pe malul Prutului, avind pregatita o barca gonflabila pentru a trece apele riului. Din primele cercetari s-a constatat ca este…

- Doua femei și doi barbați, din Sri Lanka, Turcia și Statele Unite ale Americii, cu varste cuprinse intre 26 si 37 de ani, au fost prinsi ca stateau ilegal in Neamt. Ei au primit interdictie de a intra in Romania pe o perioada de sase luni. Cei patru intrasera legal in Romania, insa la expirarea […]…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au prins opt cetațeni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunși intr-un loc special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportata.

- Romania, Cehia și Ungaria s-ar putea confrunta in 2023 cu crize ale cursului de schimb, pe masura ce provocarile fiscale și externe cresc, arata analiștii bancii japoneze Nomura, citați de Bloomberg . Profesorul de economie Bogdan Glavan crede ca banii europeni ne-ar putea salva, dar avertizeaza ca…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare, județul Timiș, au depistat doi barbați din Siria, fara documente, in trenul care se deplasa pe ruta Dudeștii Vechi – Sannicolau Mare. „In data de 6 noiembrie 2022, in jurul orei 07:30, in baza unei solicitari 112 primite,…

- Aproximativ 70% dintre companiile din Romania au demarat, pana in prezent, cel puțin o acțiune de digitalizare a proceselor, potrivit DigiSinergy, companie romaneasca dezvoltatoare de software. Acest lucru nu inseamna insa ca au fost și implementate soluțiile respective, insa este evidenta preocuparea…

- Doi cetateni afgani au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi pe osia unui TIR ce transporta polistiren si mobila din Turcia pentru Romania, potrivit Agerpres."In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe…

- Angajații postului vamal Sculeni au deconspirat planul unui conațional de a transporta ilegal peste frontiera 2 000 de pachete de țigari. Astfel, cazul a fost inregistrat in aceasta dimineața, 20 septembrie, transmite Deschide.md . La pista de control pe sensul de ieșire a autoturismelor de la postul…