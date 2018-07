Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani va efectua, saptamana aceasta, o vizita oficiala in Austria și Elveția, pe fondul deciziei președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear, semnat intre marile puteri din P5+1 și Iran, relateaza site-ul postului France 24, conform…

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost data afara dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza The Associated Press. Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael Espendiller…

- Dupa abdicarea din 1866, Alexandru Ioan Cuza a supraviețuit in stainatate [1] . In septembrie 1867, s-a mutat la Oberdobling, langa Viena. Pe 21 mai 1870, fostul domnitor vindea casa din Austria și, la prescripțiile medicului, pleca in Italia [2] . Deziluzionat sa bata aceleași locuri, fara efect substanțial…

- Orchestra Romana de Tineret isi continua sirul prezentelor pe cele mai importante scene ale lumii. Acum se afla pentru prima data in Asia, fiind invitata de onoare la Festivalul International SuperCello, unul dintre cele mai importante evenimente din intreaga lume dedicat violoncelului. In sala de peste…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

- In cadrul Stagiunii „Sunetul Muzicii” ediția a X-a, la Castelul Peleș va avea loc recitalul excepțional al Cvartetului cu pian „Caudella”. Recitalul de la Sinaia, organizat de Muzeul Național Peleș și Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, va avea loc sambata, 14 aprilie 2018,…

- Cand Zidul Berlinului a cazut, Europa a inceput sa-si refaca legaturile de transport intre estul fost comunist si vestul capitalist. O linie feroviara intre Paris si Moscova readusa la viata a vestit noua era. Gara principala din Berlin, o cladire cu astect de catedrala deschisa in 2006, a…