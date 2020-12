Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu utilaje industriale, 13 cetateni din Irak, Siria și Palestina, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 12.12.2020, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I – I.T.P.F. Oradea, s-a […] Articolul Migranți din Irak, Siria și Palestina, depistati ascunsi intr-un camion incarcat cu utilaje industriale, in timp ce incercau sa treaca fraudulos frontiera de vest FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .