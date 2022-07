Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, de politistii brasoveni, dupa ce au fost depistati, la periferia localitatii Mandra, avand asupra lor arme detinute ilegal, cu care ar fi intentionat sa braconeze, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Fii la curent…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șapte cetateni din India care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu diverse bunuri.

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in seara zilei de sambata, in jurul orei 21:45, au observat, la intersecția strazile Sever Bocu cu Calea Aradului, „un grup de cetațeni care aveau un comportament suspect și care, dupa fizionomie, pareau a face parte din categoria migranților”, conform comunicatului…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac și PTF Nadlac II au depistat 104 cetateni din Turcia, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan și Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu folie și frigidere și intr-un autoturism.

- Polițiștii de frontiera au depistat 37 de cetațeni din Pakistan și India - ascunși intr-un camion ce urma sa ajunga in Franța – și alte 14 persoane straine – din Turcia și Siria - ascunse intr-un imobil situat in apropierea frontierei.

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut 7 barbați dupa bataia din a doua zi de Paște, din localitatea clujeana Soporu de Campie. Aceștia sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Ei urmeaza sa fie duși in fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Polițiștii de frontiera din Arad au descoperit 65 de cetațeni din India, Pakistan, Irak și Turcia, care incercau sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…