- Polițiștii locali aflați in patrulare pe raza municipiului au depistat, miercuri dupa-amiaza, doi barbați care aveau un comportament suspect, devenind agitați la observarea patrulei. Aceștia se aflau pe o banca, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, de pe marginea Canalului Bega. La verificarea documentelor,…

- Doi tineri din Republica Moldova au fost prinsi de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce au intrat ilegal pe teritoriul Romaniei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii…

- Ancheta a polițiștilor in cazul a doi tineri din Afganistan, la Timișoara. Cei doi au fost prinși pe malul canalului Bega avand droguri asupra lor. Tinerii au fost observați de o patrula a poliției locale.

- Cetațeni afgani, depistați de polițiștii locali cu substanțe interzise la ei, pe malul Canalului Bega. Polițiștii locali aflați in patrulare azi noapte, in jurul orei 01.40, au observat in zona Splaiul Tudor Vladimirescu, pe marginea Canalului Bega, doua persoane care aveau un comportament suspect...

- Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte pe malul Begai, in zona Splaiului Tudor Vladimirescu, au depistat doi tineri afgani care aveau asupra lor substante interzise. Noaptea trecuta, in jurul orei 1.40, politistii locali au observat in zona Splaiului Tudor Vladimirescu, pe marginea Canalului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia (Timiș) au depistat, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, trei cetateni indieni care au trecut ilegal frontiera din Serbia. „In data de 2 august 2022, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Astazi, 19.07.2022, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-o cladire dezafectata, situata pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu din municipiul Timișoara s-ar fi gasit trupul neinsuflețit al unui barbat. Polițiștii s-au deplasat de urgența la…

