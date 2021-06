Migos a lansat albumul “Culture III”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Coldplay este autoarea unei premiere! Baieții au reușit performanța de a lansa o piesa de pe Stația Spațiala Internaționala, cu ajutorul astronautului Thomas Pesquet. Piesa „Higher Power” s-a auzit prima data din spațiu! Grupul rock a folosit un streaming live care le-a asigurat conexiunea cu…

- Puya și Sișu revin in industria muzicala din Romania, tocmai au lansat o noua piesa intitulata „Terorist”. Nu o canta singuri, ci in colaborare cu Oana Marinescu. „La Familia” s-a format ca trupa in anul 1996, pe strazile din zona Salajan a cartierului Balta Alba, București, avandu-i ca membri pe Dragoș…

- The Weeknd, DaBaby, Pop Smoke si Gabby Barrett au primit cele mai multe nominalizari la Billboard Awards, care vor fi acordate pe 23 mai, relateaza News.ro. Starul pop canadian The Weekend a primit 16 selectii si conduce in randul nominalizatilor. Rapperul DaBaby are 11 nominalizari, Pop Smoke,…

- Loredana Groza iși surprinde fanii cu o colaborare spumoasa, lansand o noua piesa cu Florin Salam, Vali Vijelie, Costi Ionița, Culița Sterp, Jador, Nicu Paleru, Baboiash, Jan de la Craiova, Ștefan și Adi de la Valcea.

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din foarte multe tari cu single-urile “Girls Like Us” si “Control”, Zoe Wees prezinta o noua piesa, “Ghost, care va fi inclusa pe primul sau material – “Golden Wings”, alaturi de cele doua hituri. Materialul va fi disponibile, in intregime, pe 21 mai 2021. Cu toate…

- ''Dynamite'', piesa grupului de K-pop BTS, a depasit 1 miliard de vizualizari pe Youtube, la cateva luni dupa ce aceasta prima piesa a starurilor sud-coreene inregistrata in intregime in limba engleza a debutat in august pe primul loc in Billboard Hot 100, informeaza dpa.

- Las Olas, duo-ul format din DJ Sava și MD DJ, au pregatit un nou remake, de data aceasta al single-ului „Missing”, lansat in anul 1994 de catre Everything But the Girl, hit ce s-a clasat pe primul loc in mai multe țari și a ajuns pe locul doi in SUA Billboard Hot 100 in 1995. Producția este realizata…

- Noul album “Justice” al superstar-ului Justin Bieber a debutat pe primul loc in Billboard Hot 200, iar in aceeasi zi albumul a fost certificat cu discul de aur in Statele Unite ale Americii. Albumul a fost lansat pe data 19 martie 2021 si este un nou material lansat de catre Justin care reuseste aceasta…