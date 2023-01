Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții General Mir Consult SPRL Targu Mureș, in calitate de lichidator judiciar al debitoare falite SC Nicovala SA Sighișoara, aduce la cunoștința celor interesați faptul ca la data de 3 februarie 2023, ora 10.30, are loc vanzarea directa a unei suprafețe de 2.147 de metri patrați de teren liber…

- Consilierii județeni au aprobat cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, majorarea bugetului general al jud. Mureș cu 62 de mii de lei și repartizarea catre UAT-uri a sumei de 38 de milioane de lei. Aceasta suma reprezinta fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Mureș, constituit din…

- In 2022, leul a fost cea mai stabila moneda din regiune, avand in vedere ca prima și ultima medie ale anului trecut au fost de 4,9474 lei/euro. Moneda ceha s-a apreciat cu circa 3% iar cea poloneza a pierdut aproximativ 2%. Tensiunile dintre guvernul de la Budapesta și Comisia Europeana au afectat intrarile…

- Ploile din ultimele zile a dat de lucru administrației din Recea chiar și in Ajunul Craciunului. Podul de peste Craica este infundat și se intervine pentru desfundarea lui. „Chiar daca este Ajunul de Craciun suntem obligați sa intervenim pentru a desfunda podul de peste Craica.” – se arata in mesajul…

Romania inregistreaza saptamanal aproximativ 100.000 de infecții respiratorii acute, iar farmaciile nu mai fac fața cererii de medicamente pentru tratarea racelilor.

- Naționala feminina de tenis a Romaniei va intalni Ungaria in turul intai al play-off-ului „Billie Jean King Cup" – fosta „Fed Cup". Disputa cu unguroaicele este programata in 11 și 12 noiembrie 2022, in Sala Polivalenta din Oradea. Capitanul nejucator Horia Tecau se bazeaza pe: Ana Bogdan, Elena-Gabriela…

- La inceput m-am intrebat daca e nevoie de un serial, sau s-ar putea concentra toate informațiile intr-un singur articol. Apoi am ajuns la concluzia ca povestea trebuie prezentata in mai multe episoade. Nu scriu pentru nimeni, adica nu sunt platit sau obligat sa o fac. E o precizare necesara ca sa…

- Un convoi militar al MApN a fost implicat intr-un accident rutier, in județul Ialomița. Au fost avariate trei vehicule, iar doi militari au ajuns la spital cu fracturi. Sa ne fereasca Domnul de un razboi ca la ce pregatiți suntem, ne dam singuri foc la valiza. Cum s-a produs accidentul? Este vorba despre…