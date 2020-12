Mierea de Manuka si efectele sale antibacteriene

Albinele produc miere de Manuka cu proprietati medicinale excelente din nectarul florilor parfumate ale copacului de Manuka, comun in Noua Zeelanda. La noi, mierea de Manuka se gaseste in magazinele naturiste fizice, precum si in magazinul online plantum.ro. Mierea de Manuka a fost utilizata inca din cele mai vechi timpuri ca mijloc de tratare a mai multor boli. La sfarsitul secolului al XIX-lea, cercetatorii au descoperit ca poseda activitate antibacteriana naturala. Unele tipuri de miere cresc productia anumitor celule care pot repara tesuturile deteriorate de infectie.



Proprietati…