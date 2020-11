Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS -CoV-2 inregistrate marți in județul Suceava este din nou aproape de 200. Grupul de Comunicare Strategica a informat ca in județul Suceava sunt 195 de cazuri noi. Alte 38 de persoane care erau deja pozitive au fost reconfirmate pozitiv. Numarul de persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica aunța ca, pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incidența cazurilor de infecție cu noul coronavirus la nivelul județului Suceava a crescut, marți, la 1,9 la o mie de locuitori, fața de 1,82 la mie, cat a fost in ziua precedenta, conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Marți s-au inregistrat 165 de cazuri noi de imbolnavire,…

- Județul Suceava a inregistrat, luni, 44 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din 136 de persoane testate. In aceasta zi nu au fost raportate cazuri de pacienți reconfirmați pozitiv la retestare, distinct de cazurile nou confirmate, potrivit buletinului de presa transmis de GCS.La nivelul ...

- Judetul Suceava intra in zona rosie de alerta Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. Coeficientul infectarilor cu noul coronavirus, cumulate la 14 zile, raportat la 1.000 de locuitori, a ajuns, astazi, în județul Suceava la 1,64, trecând astfel în zona roșie, peste pragul de alerta…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Nou RECORD de INFECTARI! 45 noi CAZURI, in județ, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, miercuri, 23 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 45…

- Județul Suceava are 12 noi cazuri de imbolnavire de Covid-19, raportate luni, de Grupul de Comunicare Strategica.Numarul total de persoane testate pana in prezent este de 43.436, in ultimele 24 de ore fiind testate 129 de persoane.La nivel național, in urma celor aproape 7.000 de teste efectuate de…