- 12 iulie| Recital de pian și muzica de camera, la Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia 12 iulie| Recital de pian și muzica de camera, la Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia Pregatiți-va pentru o experiența muzicala remarcabila! Iubitorii muzicii clasice sunt invitați sa se alature intr-un cadru…

- Patronul restaurantului Transylvania Steak House din Cluj-Napoca, Avram Gal, a anuntat un produs surpriza pentru participantii la festivalul UNTOLD, in special pentru cei cu bani. "Am un anunt pentru UNTOLD. Daca mergeti la UNTOLD, o sa avem un burger de 6.200 de dolari, pentru ca noi am gasit in America…

- Bathory Fest 2023 se reinventeaza. Dupa cele cinci ediții inedite, cea de-a șasea va fi epica. Ultimul weekend din iunie va fi unul incendiar, și la propriu și la figurat. Regele a mutat ultima piesa și și-a ales bravii viteji care ii vor apara cetatea. A sosit vremea victoriei, inamicul a fost indepartat,…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta in aceasta saptamana un recital de pian si opera "Traviata", ultimul spectacol din cadrul Festivalului Verdi.Biletele pot fi achizitionate de la Agentia Teatrului si online pe www.tnobconstanta.ro bilete. Pentru recital biletele sunt disponibile…

- Pandurii sunt gata sa faca un pas decisiv spre cupele europene. O victorie cu Brasovul sambata ar asigura in mare masura calificarea echipei in Europa League. Gorjenii se tem insa de stegarii care au aratat ca stiu sa faca si spectacol, dar si sa se...

- FOTO| Recital de excepție in Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia: Compoziții muzicale de secol XVII, interpretate la o vioara Stradivarius din 1729 și pian Recital de excepție in Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia, susținut de doi mari artiști internaționali: Compoziții muzicale de secol…

- 7 mai: Recital pian și vioara Stradivarius din 1729, la Catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia Doi mai artiști vor incanta publicul albaiulian cu un spectacol de pian și vioara. Evenimentul este programat Duminica, 7 mai, ora 18.30, la Catedrala Romano-Catolica ”Sfantul Mihail” din Alba Iulia. Violonistul…

- Orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori ar trebui sa devina comune daca o propunere a Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei ar deveni lege. Primarii unor astfel de orașe se așteapta, insa, ca puterile lor sa creasca prin „inghițirea” unor comune care ar urma sa se desființeze.