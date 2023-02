Miercurea Cenușii, începutul Postului Mare pentru creștinii catolici Pentru creștinii catolici, miercuri, 22 februarie, este Miercurea Cenușii, care marcheaza inceputul Postului Mare, timp de pregatire pentru Solemnitatea Invierii Domnului din 9 aprilie. Denumirea „Miercurea Cenușii” se datoreaza obiceiului ca ramurile de salcie (palmier, maslin sau de alt arbore) sfințite cu ocazia Floriilor de anul trecut, ramuri care au impodobit icoanele și statuile sa fie aduse la biserica spre a fi arse. Multe parohii ii invita si astazi pe credinciosi sa vina cu aceste ramuri la biserica, inainte sa inceapa Postul, pentru un ritual de ardere a acestor ramuri dupa Liturghie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

