”Miercurea alarmelor”. Sirenele din județul Brașov vor emite semnalul “Alarmă la dezastre” Sirenele antiaeriene, din judetul Brasov, vor rasuna, din nou astazi, 5 februarie, in intervalul 10.00 – 11.00, in cadrul altui exercițiu de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta. Astazi va avea loc un nou exercițiu “Miercurea Alarmelor”, iar sirenele din județul Brașov vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu impact major asupra comunitaților. Semnale acustice de “Alarma la dezastre” este compus din 5 sunete a cate 16 secunde, cu pauza de 10 secunde intre ele. Potrivit IGSU, intr-o situatie reala de ruperi de baraje sau… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

