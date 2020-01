Alarmele care rasuna in fiecare miercuri de inceput de luna nu au absolut niciun efect asupra populației. Lumea iși vede in continuare de ale ei și habar nu are care este diferența dintre alarma la dezastre (5 sunete a cate 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele) și alarma aeriana (15 sunete a cate 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele). Evident, regulile pe care ar trebui sa le respecte fiecare om sunt complet necunoscute. Așa stand lucrurile din august 2017 pana acum, timp in care nu s-a facut niciun fel de progres in materie de pregatirea populației, cu excepția comunitaților…