- Cristina Cioran a oferit un interviu, in lacrimi, despre ziua in care a nascut-o prematur pe fiica ei. Ce a marturisit vedeta despre cel mai greu moment din viața ei. Dezvaluirile blondinei, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Primaria Timișoara a anunțat prelungirea procedurii de selecție in vederea stabilirilor unor eventuali parteneri care sa participe la constituirea unui Campus pentru Invațamant Dual. In cadrul acestei selecții, firmele interesate puteau participa alaturi de parteneri, Primaria Timișoara, Universitatea…

- La Șapartoc, un catun aflat la 13 kilometri de Sighișoara, s-a inregistrat nașterea primului copil in aproape jumatate de veac. La aflarea veștii, primarul din Albești, comuna de care aparține satul izolat pe Colinele Transilvaniei, a cautat in arhive și a desparțit solemn in silabe: pa-tru-zeci-și-șap-te-de-ani!…

- Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iasi (USV) anunta ca va derula, pentru al doilea an consecutiv, o campanie gratuita dedicata preventiei bolilor la animalele de companie. Pe parcursul celor doua saptamani de campanie, vor putea…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Principele Radu au vizitat Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara. Aici, in Aula Magna, in care au luat loc studenți, profesori și membrii Senatului universitații, Custodele Coroanei a primit titlul de Doctor Honoris Causa. Fii…

- Principesa Margareta a primit miercuri titlul de Doctor Honoris Causa la USAMV Cluj-Napoca, intr-o ceremonie a universitații. Principesa a fost intampinata de cadre universitare și studenți.Momente pline de emoție miercuri, 12 octombrie, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…