- Soția unui jandarm gorjean a cerut ordin de protecție impotriva acestuia, dupa ce angajatul Ministerului de Interne a snopit-o in bataie, chiar in propria locuința. Mai mult, barbatul cu care iși imparte viața de un deceniu și jumatate a amenințat-o cu moartea daca nu parasește apartamentul in care…

- Șapte persoane, printre care o femeie insarcinata in sapte luni si doi adolescenti, au fost transportate la spital in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce au fost implicate intr-un accident ce a avut loc intre un microbuz si un autoturism, in localitatea Muntenii de Jos din județul Vaslui.

- Gheorghe Cucu, un fost dascal la biserica din Puiesti si consilier local, a cerut si castigat la Tribunalul Vaslui un ordin de protectie impotriva femeii. Astfel, femeia a fost obligata sa pastreze o distanta minma de 100 de metri fata de barbatul alaturi de care a trait peste doua decenii. …

- Cei doi paznici de la fabrica de ciment au fost omorați in bataie. Sunt concluziile preliminare la care au ajuns legiștii, dupa efectuarea autopsiilor celor doi barbați gasiți morți, luni dimineața. Surse judiciare au declarat, pentru Libertatea, ca in urma autopsiilor a reieșit ca pe corpurile celor…

- IMPRUDENȚA… In urma cu puțin timp, pe drumul național dintre Vaslui și Crasna, in apropierea “Marului de aur”, s-a produs un accident de circulație. Doua autorisme au fost implicate, un Logan, condus de un barbat de peste 70 de ani, respectiv o Skoda, condusa de o tanara. Din primele cercetari a rezultat…

- BATAUSUL CU EPOLETI AGRESIV…Politistul de frontiera a premeditat bataia, urzind un plan diabolic pentru a captura copiii NERVI… Un politist de frontiera din Husi este acuzat ca, miercuri seara, a luat la bataie doi copii, aflati pe o strada din centrul orasului. Pustii au ambii varsta de 12 ani. Se…

- CALDURA MARE…Numai in ultimele 48 de ore, in judetul Vaslui s-au inregistrat 11 victime al caniculei. Trei dintre ele au fost la Vaslui, sapte la Barlad si numai o persoana afectata la Husi. Cele mai multe victime au fost la Barlad, unde s-a inregistrat si un deces, al unui batran externat din spital.…

- Omul legii este filmat in timp ce da cu pumnul in individul deja pus la pamant pentru a-l determina sa se lase incatusat. Barbatul pare ca in cele din urma isi pierde constienta, moment in care oamenii legii trec de la violente la manevre de resuscitare.