Stiri pe aceeasi tema

- 25 de romane celebre scrise de femei au fost reeditate, pentru prima oara sub numele adevarate ale autoarelor. Acestea le semnasera sub pseudonime masculine. Evenimentul marcheaza cea de-a 25-a aniversare...

- Un artist din Marea Britanie, in varsta de 33 de ani, a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru ca a sechestrat patru femei și le-a violat in mod repetat, relateaza The Guardian.Victimelemuzicianului Andy Anokye, al carui nume de scena este Solo45, au descris infața instanței cum au fost batute…

- Medicii veterinari au depistat primul caz de coronavirus la o pisica! Patrupedul din Marea Britanie prezenta simptome ușoare de boala. A aparut primul caz al unui animal infectat cu Covid-19. O pisica din Marea Britanie a fost testata pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, dupa ce s-a infectat de la stapanii…

- Poluarea aerului favorizeaza cresterea semnificativa a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, spitalizarile si rata deceselor, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Marea Britanie, informeaza cotidianul The Guardian.

- Experții au descoperit un nou monument preistoric in apropierea celebrului Stonehenge, format din șanțuri adinci, scrie The Guardian. Monumentul circular a fost descris drept cea mai mare structura preistorica descoperita pina acum in Marea Britanie, scrie digi-world.tv. In urma cu 4.500 de ani, comunitațile…

- Victoria Beckham a spus ca purtarea de ținute „foarte mulate” atunci cand era mai tanara a fost un „semn de nesiguranța”. Designerul de imbracaminte, in varsta de 46 de ani, a raspuns intrebarilor studenților din Marea Britanie intr-un nou post pentru The Guardian. Un student a rugat-o sa discute cum…

- Trei mari companii aeriene britanice, British Airways, easyJet și Ryanair, s-au adresat instanței pentru a solicita o revizuire de urgența a regulilor de carantina impuse de guvern, despre care spun ca au un efect devastator asupra turismului și a economiei, a informat The Guardian.British Airways,…

- Marea Britanie a inchis temporar ambasada din Coreea de Nord si tot personalul diplomatic a parasit tara, a anuntat joi ambasadorul Colin Crooks, potrivit The Guardian.Decizia a fost luata in urma restrictiilor de a intra in tara impuse din cauza coronavirusului „care fac imposibila schimbarea…