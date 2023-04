Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a anunțat, marți, stare de urgența privind imigrația in urma unei „creșteri puternice” a fluxurilor de imigranți pe Marea Mediterana, potrivit unui comunicat citat de Reuters.

- Germania ar putea urma exemplul Italiei prin blocarea ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat comisarul german pentru protectia datelor ziarului Handelsblatt, in comentarii publicate luni, transmite Reuters.OpenAI, sustinuta de Microsoft, a scos ChatGPT offline, vineri,…

- Furnizorul francez de servicii de cloud computing OVHcloud, furnizorul italian de servicii cloud Aruba si o asociatie daneza a furnizorilor de servicii cloud au reclamat Comisiei Europene practicile de cloud si acordurile de licentiere ale Microsoft. Grupul de software din SUA a inaintat o propunere…

- Medicii, studenții la Medicina și rezidenții sunt invitați la Buzau, la un seminar pe teme de sanatate, in care li se vor prezenta și oportunitațile oferite de sistemul de sanatate buzoian și vor putea propune soluții autoritaților, astfel incat sa creasca atracția pentru medicii tineri și accesul pacienților…

- Kremlinul le-a spus oficialilor implicati in pregatirile pentru alegerile prezidentiale din Rusia din 2024 sa nu mai foloseasca iPhone-urile Apple, din cauza ingrijorarilor ca aceste dispozitive pot fi spionate de agentiile de informatii occidentale, a relatat luni ziarul Kommersant, citat de The Guardian…

- Kremlinul le-a cerut oficialilor implicati in pregatirile pentru alegerile prezidentiale in Rusia din 2024 sa nu mai foloseasca iPhone-uri Apple din cauza temerilor ca dispozitivele sunt vulnerabile in fata agentiilor de informatii occidentale, a relatat luni, 20 martie, ziarul financiar rusesc Kommersant,…

- The European Union cannot list Iran’s Revolutionary Guards as a terrorist entity until an EU court has determined that they are, the European Union’s foreign policy chief said on Monday, according to Reuters. EU foreign ministers are however set to add 37 names to the bloc’s list of people and entities…

- Microsoft a anunțat, miercuri, ca va da afara 10.000 de angajați pana la finalul celui de-al treilea sfert al anului 2023, cel mai nou semnal ca numarul concedierilor va crește accelerat in sectorul tech din SUA, in condițiile in care companiile se pregatesc de o recesiune, relateaza Reuters.