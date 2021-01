Microsoft renunță la proiectul unui chatbot ce permitea simularea de conversaţii cu persoane decedate Microsoft a decis sa renunte la proiectul unui chatbot ce simula conversatii cu rude sau cu persoane decedate, recunoscând ca tehnologia, desi posibila, este mult prea "perturbatoare", a informat miercuri postul CNN citat de EFE și Agerpres.

Ideea unui chatbot pentru a vorbi "cu entitati prezente sau trecute, precum prieteni, rude, cunoscuti, cu celebritati sau cu personaje istorice sau de fictiune", a fost prezentata de Microsoft la Oficiul SUA pentru Brevete si Marci Înregistrat.

Totusi, Tim O'Brien, administrator general la Microsoft pentru programe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

