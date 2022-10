Microsoft prezintă Surface Pro 9, tabletă 2 în 1, cu procesor Intel sau ARM cu 5G Microsoft a tinut pe 12 octombrie evenimentul sau Surface de toamna, in cadrul caruia a prezentat desktop-uri, periferice, tablete si laptopuri. Printre tablete se numara si Surface Pro 9, care e un model 2 in 1 de fapt, care poate deveni lejer si laptop, cu o tastatura atasata. Ce il face face special pe Surface Pro 9 fata de predecesor e faptul ca putem acum alege intre versiuni ale sale cu procesor Intel sau ARM. Pretul de pornire este de 1000 de dolari si putem alege o versiune Intel Core i5 la aceasta suma, cu 16 GB RAM si 128 GB stocare. Varianta cu CPU ARM 5G porneste de la 1300 de dolari… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

