Evenimentul Microsoft Tech Day, devenit unul cu tradiție pentru piața locala de IT, devine Microsoft Ignite – Spotlight on Romania și iși propune sa aduca o noua perspectiva asupra transformarii digitale. An de an, experți din cadrul companiei și reprezentanți ai partenerilor sai de afaceri aduc in atenția participanților cele mai importante noutați in dezvoltarea de soluții și tehnologii digitale pentru diferite industrii, cu accent pe contribuția pe care dezvoltatorii romani de software o au in dezvoltarea stabila a organizațiilor.