Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Timiș. La volan se afla un tanar de 19 ani Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DJ 592 B dinspre Lugoj inspre localitatea Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se in afara parții carosabile.

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 19 și 20 de ani, au fost raniți intr-un accident produs pe DN 592B, intre Lugoj și Jabar. „Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DJ 592 B dinspre Lugoj inspre localitatea Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției…

- La un pas de tragedie. Patru tineri cu varste cuprinse intre 19 și 20 de ani au ajuns marți la spital dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se in afara parții carosabile.

- Doi tineri au fost raniti, sambata seara, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila, a rupt un gard si s-a oprit in zidul unei case de pe raza localitatii Broscauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.La fata locului s-au deplasat pompierii…

- Din cauza unui accident in județul Timiș, pe autostrada A1 (km 495+700 Giarmata), pe sensul de mers spre Lugoj, se circula doar pe banda 2... The post Accident pe autostrada, in zona Giarmata. O mașina a fost strapunsa de parapete appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Accident de circulație vineri seara, pe o sosea din Timis. O tanara a ajuns la spital dupa ce un sofer septuagenar a pierdut controlul volanului. „Un barbat in varsta de 70 de ani a condus un autoturism pe raza localitații Sinersig, dinspre municipiul Lugoj inspre orașul Buziaș, iar la un moment dat,…

- O femeie in varsta de 48 de ani a condus un autoturism pe DJ609 dinspre localitatea Hezeriș inspre municipiul Lugoj, iar la un moment dat, la intersecția cu DN6 – centura Lugojului, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa de un barbat in varsta de 45 de ani. Ulterior, in urma impactului,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminica dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Stoiana, din comuna Cornești. Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism rasturnat in afara parții carosabile, intr-o curte. Din fericire, nu au existat victime…