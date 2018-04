Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anuntat noua actualizare pentru sistemul de operare Windows 10. Aceasta este cea mai recenta actualizare majora a sistemului de operare si va putea fi descarcata gratuit incepand cu data de 30 aprilie 2018.

- O femeie a cazut in aceasta dimineata cu liftul din sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Liftul este in functiune din 1998, iar revizia acestuia trebuia facuta in luna aprilie.

- Microsoft promoveaza intens Sea of Thieves, din 20 martie pe PC (Windows 10 exclusiv) și Xbox One. Astazi aflam despre recordul „Guinness World Record for the Greatest Distance Travelled as a Human Cannonball” pe care cascadorul David „The Bullet” Smith l-a doborat. El a fost expulzat dintr-un…

- Electronic Arts a oferit cateva detalii despre update-ul 1.2 pentru Star Wars Battlefront II care va aduce cateva schimbari pentru personaje și clase și mod-uri de joc inclusiv Jetpack Cargo. Update-ul aduce și noi locații pentru Custom Arcade cu Kashyyyk, Hoth, Endor, Crait, Jakku și Death…

- StatCounter.com arata ca in prima luna a anului Windows 10 a castigat 1,09%, ajungand la o cota de piata de 42,78 de procente. In acelasi timp, Windows 7 a scazut cu 0,03%, avand o cota de piata de 41,86, potrivit news.ro. Windows 10 a devenit disponibil utilizatorilor incepand cu 29 iulie…

- Amazon a devenit cel mai valoros brand din lume, depașind Apple și Google, potrivit topului Global 500 , realizat de catre compania de consultanța Brand Finance. Top 10 este dominat de companii de tehnologie, doar doua nume fiind din alte domenii. Gigantul american este cel mai mare retailer online…

- Consiliul Judetean Timis scoate la vanzare actiunile pe care le detine la societatea Drumco. CJT are 30% din pachetul de actiuni si vrea sa se scape cat mai curand de ele. Presedintele CJT, Calin Dobra spune ca societatea merge de ani de zile in pierdere si nu aduce niciun beneficiu Consiliului Judetean.…