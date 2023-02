Microsoft anunţă o nouă versiune a motorului de căutare Bing, cu funcţionalitate AI în stil ChatGPT Microsoft a tinut o conferinta de presa pe 7 februarie, in cadrul careia a anuntat actualizari pe baza de AI, atat pentru motorul de cautare Bing, cat si pentru browserul Edge. Microsoft a anuntat de altfel un parteneriat cu OpenAI pentru a imbunatati Bing folosind ChatGPT. Urmatoarea versiune de Bing va include un model de limbaj care ar fi chiar mai puternic decat ChatGPT si gandit special pentru a excela la cautare. In spatele acestui motor de cautare se afla o tehnologie proprietara noua de la Microsoft cunoscuta drept Prometheus Model. Printre beneficiile lui Prometheus se numara rezultate… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

