Microsoft a înregistrat venituri record în ultimele 3 luni din 2020 Cind toți ochii erau pe Apple și Tesla, Microsoft a „furat startul” și a anunțat prima ultimul raport financiar. Microsoft iși consolideaza locul, fiind a treia cea mai valoroasa companie din lume. In prezent, capitalizarea Microsoft este de 1.757 de miliarde de dolari. Aceasta probabil va crește dupa raportul financiar din ultimul trimestru din 2020, potrivit alephnews.ro. Microsoft a inreg Citeste articolul mai departe pe noi.md…

