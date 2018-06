Microsoft a cumpărat Instagramul educației Microsoft a achiziționat Flipgrid, o rețea sociala dedicata educației, unde profesorii folosesc clipuri video scurte pentru a crea planuri de lecții colaborative. Startup-ul din Minneapolis, care la inceput se numea Vidku, a fost descris ca un Instagram/Snapchat pentru sala de clasa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

