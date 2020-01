Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei 15 agenti ai Serviciului de informatii militar rus GRU, despre care la sfarsitul anului trecut a scris publicatia franceza Le Monde ca ar fi folosit Alpii francezi ca baza pentru operatiuni in toata Europa, au trecut si prin Republica Moldova in anul 2014, informeaza joi portalul Deschide.md,…

- O racheta trasa duminica asupra unei parade militare din Yemen a ucis cel putin sapte oameni - patru copii si trei militari - si a ranit alti 21, informeaza DPA. Incidentul a avut loc in provincia Dhale din sudul tarii potrivit Agerpres Colonelul Majed al-Shuaibi, seful politiei militare a provinciei,…

- Putin inainte de finalul anului, presedintele Curtii de Apel Constanta, judecatorul Marius Cristian Epure, a stabilit componenta Comitetului de securitate si sanatate in munca din cadrul instantei. Printre membrii Comitetului se regasesc managerul economic al instantei, dar si un medic specializat in…

- Facebook examineaza o potențiala breșa de securitate de proporții care ar putea sa fi afectat datele a 267 de milioane de utilizatori, scrie AFP. Un cercetator de securitate informatica ar fi descoperit pe forumuri de hackeri baze uriașe de date. Cei de la Facebook spun ca se ocupa de problema.

- Uniunea Salvati Romania (USR) considera ca preventia trebuie sa devina o componenta strategica a sistemului public de sanatate, astfel incat Romania sa nu mai fie pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea din cauze tratabile. USR atrage atentia ca in ultimul raport al Comisiei…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Aleksandr Vucici a recunoscut joi seara, la finalul Consiliului de Securitate, ca agenti din tara sa au primit bani de la un colonel al GRU, serviciul militar rus de informatii. Presedintele sarb face aceste declaratii cu aproape doua saptamani inaintea unei deplasari la Moscova.

- Cel puțin 17 persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in orașul Manaus, din nordul Braziliei, in urma unei operațiuni a Poliției, organizata pentru a opri o confruntare intre doua grupari de traficanți de droguri, informeaza Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a…