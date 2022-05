Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare cod galben de averse și vijelii valabila in 28 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacau, Vrancea, Galați, Covasna, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Brașov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Dambovița,…

- O noua avertizare hidrologica de tip COD GALBEN a intrat in vigoare azi, la ora 12, iar o avertizare COD PORTOCALIU hidrologic intra in vigoare la ora 16, fiind vizate cursuri de apa din judete precum Maramures, Satu Mare, Cluj, Bihor, Salaj, Hunedoara, Arad, Alba, Bistrita Nasaud, Brasov, Sibiu, Valcea,…

- In ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces la pacienti cu COVID-19, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. „In intervalul 15 mai 2022 (10,00) – 16 mai 2022 (10,00) nu a fost raportat niciun deces”, a precizat sursa citata. Pana in prezent, 65.612 persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au decedat…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate doua decese la pacienti cu COVID-19, informeaza, duminica, Ministerul Sanatatii . Dintre cele doua decese (un barbat si o femeie), unul a fost inregistrat la categoria de varsta 60-69 de ani, iar celalalt la categoria de varsta de peste 80 de ani. Decesele inregistrate…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov.

- Dupa 31 de zile de la lansarea recensamantului in Romania, recenzarea in mediul rural o depașește pe cea din urban in 30 de județe. Cei mai mulți romani apeleaza la inregistrarea asistata, in detrimentul autorecenzarii, subliniaza Vasile Ghețau, specialist in demografie. Pe 13 aprilie s-a incheiat prima…

- Social Școala Gimnaziala din Tataraștii de Jos, renovata de Asociația BookLand martie 18, 2022 10:15 Cladirea Școlii Gimnaziale din Tataraștii de Jos a fost construita in 1969, fiind realizata cu materialele de construcții, tehnologiile și conceptele arhitecturale specifice acelei perioade. In timp,…

- Dani Coman a renunțat oficial la cariera de fotbalist profesionist la finalul sezonului 2013-2014, dupa 252 de meciuri in Liga 1. Acesta a jucat la FC Argeș, Rapid, FC Brașov, FC Vaslui, iar ghetele in cui le-a pus la Astra. Acolo unde a avut mai multe discuții neștiute pana acum cu patronul Ioan Niculae.…