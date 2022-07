Microgranturi 5.000 euro – Lista beneficiarilor, publicată de APIA. 112 aplicanți au pierdut banii Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Concret, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat in suma totala de 49,44 milioane euro, deși au fost 10.000 de aplicanți calificați. Diferența este reprezentata de contracte nesemnate de beneficiari (netransmiterea acestora, renunțarea la ajutorului de stat, transmiterea acestora dupa termenul limita), arata APIA. Puteți cosulta Lista cu beneficiarii acestei etape aici.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

