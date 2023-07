Stiri pe aceeasi tema

- Dungile misterioase de pe fața președintelui american, Joe Biden, au aprins imaginația internauților. Intr-o postare pe Twitter in care liderul american apare cu urme vizibile pe fața au aparut o mulțime de comentarii ironice. Casa Alba a explicat originea semnelor.

- Liderul de la Casa Alba a comis o noua gafa, care nu a scapat atenției presei internaționale, imagini cu declarația președintelui raspandindu-se rapid inclusiv pe rețelele de socializare. Liderul american Joe Biden a fost, așadar, recent, protagonistul unei noi gafe. Afirmand, miercuri, ca președintele…

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, miercuri, el spunandu-le jurnalistilor ca liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pierde “razboiul in Irak”, noteaza Reuters. Vorbind scurt cu reporterii inainte de a pleca de la Casa Alba intr-o deplasare la Chicago, Biden a fost intrebat daca Putin…

- Joe Biden nu inceteaza sa surprinda lumea cu declarațiile sale mult prea indraznețe, care in multe situații pot crește riscul escaladarii unui conflict intrre SUA și alte țari. Chiar și așa, liderul american nu a pierdut nicio ocazie sa-i aduca jigniri omologului sau rus, celui chinez sau altor persoane…

- Prin aceasta intelegere – facuta publica marti -, Hunter Biden pledeaza vinovat de delicte fiscale si urmaza sa ajunga la o intelegere cu procuratura asupra detinerii ilegale a unei arme de foc ca toxicoman. Este neobisnuita rezolvarea unui dosar penal federal simultan cu depunerea unor acuzatii la…

- Moment stanjenitor pentru președintele Americii. Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe scena in timp ce participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado. Liderul s-a prabușit in genunchi, dupa ce s-a impiedicat de un sac cu nisip, dar a fost ajutat rapid sa se ridice in picioare…

