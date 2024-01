Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni care calatoreau intr-un microbuz inmatriculat in romania sunt in pericol de moarte, dupa ce viehiculul a ieșit de pe autostrada și s-a rasturnat, in Ungaria, scrie portalul maghiar de știri Baon.Cinci persoane au fost ranite in total in accidentul de pe autostrada M5, langa Kecskemet, sambata,…

- Accident cu cinci raniți, sambata, pe autostrada M5, in apropiere de Kecskemet. Un microbuz inmatriculat in Romania a parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un șanț. Cinci persoane au fost ranite, dintre care doua fiind in stare critica.

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, sambata, pe autostrada M5, in apropiere de Kecskemet, a anuntat Serviciul National de Ambulanta din Ungaria, potrivit MTI. Doi dintre raniti sunt in stare critica, relateaza News.ro.Potrivit informatiilor obtinute de MTI, un microbuz inmatriculat…

- Zece romani au ajuns in stare grava la spital in urma unui accident produs, vineri dimineața, pe autostrada M5 Szeged - Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze inmatriculate in Romania, informeaza Maszol și Haon.hu.Potrivit autoritaților locale, un microbuz in care se aflau 8 romani a intrat…

- Un accident grav a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 4.30 (ora Romaniei), in Ungaria, pe autostrada M5 Szeged – Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze unul inmatriculat in Romania. Au fost afectate 13 persoane, potrivit hiros.hu. Din primele informații, microbuzul albastru…

- Compania chineza BYD și statul ungar sunt aproape de momentul la care vor anunța o investiție mare pentru construcția unei uzine de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și 100 de km de Arad. Investiția va fi de ordinul miliardelor de euro și va fi cea mai mare uzina a unui…

- Parea o certitudine ca disputa Romaniei cu Israel, contand pentru preliminariile EURO 2024, va avea loc la Budapesta, dar situația ar fi luat o noua intorsatura vineri. „Tricolorii” au aflat ca partida de pe 18 noiembrie s-ar putea juca in alt oraș din Ungaria, insa nu in capitala maghiara. Posibila…

- Romania a surclasat Ungaria la unul dintre cei mai importanți indicatori economici, au scris joi publicațiile maghiare, de la Portofolio la site-ul RTL sau publicația Telex și nu numai.La o jumatate de an de la publicarea datelor preliminare, Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene, a confirmat…