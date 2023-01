Stiri pe aceeasi tema

- Caporalul avusese in ultima perioada o serie de probleme personale, legate de decesul celor 2 parinți, unul dupa altul, in interval de 2 ani, potrivit Targoviște News.Alte surse susțin ca barbatul avea și probleme cu banii, iar un stres suplimentar l-ar fi reprezentat de razboiul din Ucraina, iar acest…

- Numarul judecatorilor și procurorilor care ies din sistem este similar anului precedent, insa pe un trend ascendent, daca ținem cont ca pana la finalul anului aproape 700 de magistrati se pot pensiona si ca sunt zeci de decrete care urmeaza sa fie semnate de presedintele Romaniei. Fii la curent…

- FCSB - Rapid | Joyskim Dawa (26 de ani, fundaș central) și Malcom Edjouma (26, mijlocaș defensiv) nu fac parte din lotul roș-albaștrilor pentru derby-ul de pe Arena Naționala. Mihai Pintilii, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, susține ca cei doi jucatori au probleme medicale. Dawa, un titular…

- Ministerul Energiei nu are niciun motiv sa considere ca la iarna vor fi probleme cu asigurarea aprovizionarii, daca regimul termic va fi unul normal, a afirmat, joi, George Niculescu, secretar de stat in cadrul institutiei, conform Agerpres.roSpre deosebire de anul trecut, incepem cu un grad foarte…

- Bistrițeanul Alexandru Sucutardean, de meserie jandarm, a caștigat primul loc la o competiție Miss și Mister Universe de culturism din Italia. A “promovat” la profesioniști. Alexandru Sucutardean este cunoscut drept un pasionat de sport și mișcare. Este plutonier major in cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- O treime din autovehiculele oprite in trafic de cei de la Registrul Auto Roman in primele șase luni ale anului aveau probleme tehnice. Ce este și mai important, la 2% aveau Inspecția Tehnica Periodica Falsa! In județul Timiș RAR a verificat, in perioada menționata, 1.090 de vehicule. Dintre acestea,…

- Șefii de state și de guverne discuta despre posibilitatea ca țarile care raman fara gaze naturale sa primeasca de la alte țari ale Uniunii care au resurse. Astfel, in noul regulament ar urma sa fie incluse o serie de norme de solidaritate implicite intre statele membre, in caz de penurie de aprovizionare,…