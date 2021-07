Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul organizat de Departamentul de Ju Jitsu din cadrul Federatiei Romane de Arte Martiale a reunit peste 450 sportivi legitimati la 17 cluburi sportive din Romania. Membrii Clubului Sportiv Marina Constanta au participat la Campionatul National de Ju Jitsu rezervat copiilor, aspirantilor, juniorilor,…

- Federatia Romana de Tenis de Masa a dat publicitatii programul competitiilor nationale din luna mai. Initial, ar fi trebuit sa se desfasoare patru campionate, insa doua dintre ele au fost amanate. - Campionatul National individual de juniori II - 7-9 mai, la Campulung; - Campionatul National pe echipe…

- Sportiva Bianca Benea, de la CSM Oradea, a cucerit Cupa Romaniei la spada, dupa ce a invins-o, in finala disputata in Sala de Scrima „Ana Pascu” din Bucuresti, cu scorul de 15-13, pe Greta Veres, de la CSA Steaua, informeaza Federatia Romana de Scrima. In semifinale, Greta Veres a trecut de Amalia Tataran…

- Scrimerul Alexandru Oroian, de la CSM Satu Mare, a cucerit Cupa Romaniei la spada individual masculin, dupa ce l-a invins pe colegul sau Lehel Nagy, scor, 15-9, in finala desfasurata, sambata, in Sala de Scrima „Ana Pascu” din Bucuresti, informeaza Federatia Romana de Scrima. In semifinale, Oroian s-a…

- Federația Romana de Scrima și Fiterman Pharma au semnat un contract de parteneriat pentru susținerea și promovarea sportivilor romani precum și pentru derularea unor campanii de informare și educare in comunitate. Scrima este unul dintre sporturile de mare tradiție in Romania, iar Federația Romana de…

