Stiri pe aceeasi tema

- ■ in cauza au fost acuze de frauda cu fonduri europene ■ patronul si agentul economic au fost condamnati penal ■ sentinta este definitiva ■ Un agent economic din judetul Neamt, dar si administratorul firmei, inculpati de DNA pentru frauda cu fonduri europene, au fost gasiti vinovati si au fost condamnati…

- ■ la nivel national in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 188 decese Pana astazi, 18 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 582.786 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 484.948 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- O femeie a fost lovita de un tren de marfa, miercuri, 16 decembrie, in Halta Pangarati, comunica reprezentantii ISU Neamt. Din primele informatii, femeia a decedat si se pare ca este vorba despre un accident, nu despre un act suicidal, insa mai multe informatii vor fi oferite de ancheta demarata. La…

- ■ in sedinta de indata a CL Roman a fost adusa, din nou, in discutie, povestea interminabila a incompatibilitatii ex-primarului Lucian Micu ■ interesant este modul in care au votat cei care in sedinta din vara „puneau umarul la albirea cazierului admnistrativ al ex-primarului ■ acesta, dupa cum se stie,…

- ■ barbatul, care este in executarea unei pedepse de 18 ani, a cerut revizuirea cauzei ■ si-a ucis mama si a anuntat anchetatorii, sustinind ca a gasit-o decedata in curte ■ Neculai Trascaoanu, de 52 de ani, din Gircina, aflat in executarea unei pedepse de 18 ani de inchisoare, pentru ca si-a ucis mama,…

- ■ rata de infectare in Neamt este de 2,49 la mie ■ la nivel national in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 186 de decese ■ Pana pe 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați…

- ■ un eveniment privat cu 80 de persoane a avut loc la Roman ■ au fost aplicate doua amenzi de cite 6.000 de lei ■ alte sanctiuni au totalizat 33.000 de lei ■ Verificarile efectuate de autoritati pentru prevenirea raspindirii virusului ucigas arata ca nemtenii nu au inteles nimic din pandemie si nu respecta…

- Biroul Permanent Național al PNL a votat in seara zilei de duminica, 18 octombrie, lista candidaților susținuți de liberalii din Neamț pentru alegerile parlamentare. Pe liste se afla parlamentari cu o vasta experiența, care au la activ unul sau mai multe mandate. In plus, listele pentru Camera Deputaților…