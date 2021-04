Stiri pe aceeasi tema

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1, cei trei maeștri ai gastronomiei iși vor relua locurile la bancurile de lucru Chefi la cuțite pentru o noua lupta de amuleta. Fiecare ediție se lasa inevitabil cu cate un duel culinar aprig, iar seara aceasta nu va face excepție: ”Avem o proba grea și un jurat pe masura”.

- Preotul ortodox in varsta de 37 de ani, care i-a cucerit pe juratii emisiunii „Chefi la cutite” (Antena 1), le propune cititorilor impact.ro o reteta speciala, pentru perioada Postului Mare. ”Am inventat Pomana scoicii plecand de la povestea cu Pomana porcului, din perioada Craciunului. Pur si simplu,…

- Frații Munteanu au venit la Chefi la cuțite pentru a-și testa calitațile de bucatari, insa nu intr-o echipa, așa cum ne-au obișnuit pana acum. Gemenii au devenit rivali și și-au declarat „razboi” in competiția de la Antena 1.

- Campioana Romaniei la fitness, Ramona Erturk, a dezvaluit in emisiunea „Chefi la Cuțite”, pe Antena 1, ca a trait o drama in copilarie. „Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la gradinița, ma duceam acasa. Și, cand eram in parc, il simțeam in…

- Ediția de marți seara Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența. Conform Kantar Media, show-ul de cooking de la Antena 1 a obținut la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani...

- Like Creața este in culmea fericirii! Fosta concurenta de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, a nascut in urma cu cateva zile o fetița. Cum se descurca frumoasa vedeta in rolul de mamica?

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Caștigatorul sezonului 8 al emisiunii difuzate pe Antena 1 a fost emoționat pana la lacrimi de cuvintele lui Catalin Scarlatescu. Iata ce l-a facut pe celebrul tanar sa planga, dar și ce mesaj…

- Chef Florin Dumitrescu și-a surprins din nou fanii pe rețelele de socializare. De data aceasta, indragitul jurat de la “Chefi la cuțite” a decis sa recurga la o schimbare de look și s-a tuns. Chef Dumitrescu a postat pe pagina sa de Instagram doua fotografii cu noua tunsoare și a reamintit internauților…