- Camtaretii Sanda Ladosi si Marcel Pavel candideaza la alegerile parlamentare in Mures. Ambii se afla de lista Partidului Ecologist Roman, alaturi de alti artisti: compozitorul Andrei Kerestely si pictorul Bogdan Stanoevici, fost ministru-delegat pentru relațiile cu romanii de pretutindeni in Guvernul…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani! Exclusiv pentru OK! Magazine!, tanara artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, unele tin de viata profesionala, altele de cea personala in care este implicat si iubitul ei, Edward Sanda.

- Tinerii de azi ar trebui sa se uite mai mult la cei batrani cand vine vorba de armonia in familie. Actorul Jeff Bridges (70 de ani) a ajuns la varsta la care poate dezvalui multe secrete, chiar și cel al unui mariaj de durata.

- Cleopatra Stratan se marita. A fost ceruta in casatorie in ziua in care a implinit 18 ani Cleopatra Stratan se marita! Devenita celebra pe cand avea 3 ani cu piesa Ghița, Cleopatra a ajuns la varsta majoratului. A implinit ieri 18 ani, ocazie cu care a organizat o petrecere de pomina. A fost o petrecere…

- Inceputul toamnei este momentul perfect sa facem bilanțul in ceea ce privește pielea noastra. Dupa luni intregi de soare, vacanțe la mare sau ore de efort intensiv in sala de forța pentru a arata bine la plaja, primul care sufera este tenul nostru. Nu disperați, insa, caci pentru orice problema exista…

- Cuplurile din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie au fost sarbatorite astazi, 15 septembrie 2020, de administrația locala. „Astazi am sarbatorit cuplurile din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. Ca in fiecare an, le-am acordat respectul și admirația noastra celor care…

- "Dupa 21 de zile de izolare disciplinat, pot sa spun ca am invins infectia cu COVID-19. Sunt vindecat. Gandurile mele se indreapta catre cei care nu au fost la fel de norocosi ca mine. Curaj pentru toti cei care se afla la jumatatea luptei", a scris actorul pe contul sau de socializare. Antonio…