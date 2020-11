Michael B. Jordan (33 ani), actorul american cunoscut pentru rolul din „Black Panther”, a fost desemnat de revista People drept „Cel mai sexy barbat in viata” in 2020. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Michael B. Jordan si-a inceput cariera de actor de la o varsta frageda in emisiuni TV ca „All My Children” si a devenit cunoscut odata cu drama sociala „Fruitvale Station” (2013). In 2015, el jucat in sequel-ul „Rocky – Creed”, iar trei ani mai tarziu l-a interpretat pe Erik Killmonger in „Black Panther”. Actorul s-a remarcat și ca una dintre vocile care au cerut…