- Șeful serviciului de informații externe al Marii Britanii considera ca Rusia și-a pierdut "la jumatate" capacitatea de a spiona in Europa, in urma expulzarii a peste 400 de ofițeri de informații ruși din orașe din Europa și a arestarii mai multor spioni sub acoperire care se dadeau drept civili,…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss a dezvaluit ca Regatul Unit a inceput discutiile cu aliatii sai internationali cu privire la trimiterea de armament modern in R. Moldova pentru a o proteja de Rusia. „As vrea sa vad Moldova echipata la standardul NATO. Aceasta este o discutie pe care o avem cu…

- Gao Yusheng, care s-a retras acum mai bine de 10 ani, dupa o cariera diplomatica in Rusia si Asia Centrala, a declarat la un seminar online al Academiei Chineze de Stiinte Sociale ca razboiul Rusiei este un esec, scrie adevarul.ro. Gao a spus ca, sub conducerea lui Putin, Moscova nu a acceptat niciodata…

- Fostul șef al Comandamentului Statelor Unite pentru Operațiuni Speciale din Europa, generalul-maior in retragere Mike Repass, a declarat pentru CNN ca SUA și aliații sai trebuie sa faca patru lucruri pentru ca sa se asigure ca Ucraina o sa caștige razboiul: sa slabeasca Rusia prin imbunatațirea capacitaților…

- Președintele american Joe Biden a spus ca unitatea aliaților Ucrainei a transmis Rusiei un mesaj puternic: „Nu va reuși niciodata” sa domine toata Ucraina, relateaza The Guardian . „Unitatea noastra pe plan intern, unitatea cu aliații și partenerii noștri și unitatea cu poporul ucrainean ii transmit…