- Astazi, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, o echipa medicala dedicata a realizat cu succes o prelevare multipla de organe și țesuturi, oferind o șansa la viața pentru mai multe persoane aflate in suferința. Procedura, conform protocoalelor Agentiei Nationale de Transplant (ANT), a fost efectuata…

- Cea de-a șasea ediție a Festivalului de Arta Stradala ZIDART din Bacau s-a incheiat cu un spectacol vizual impresionant, aducand orașul in prim-planul artei urbane. Artiști din Romania și din intreaga lume au extins galeria de arta in aer liber a Bacaului cu șase noi picturi murale de mari proporții,…

- O tanara in varsta de 13 ani, identificata ca Maria Antonela Bargu, a disparut misterios din satul Brad, comuna Filipeni, județul Bacau. Nascuta pe 1 martie 2010 in Bacau, Romania, tanara disparuta are cetațenia romana și locuiește in Fagaraș, județul Brașov. Ultima locație cunoscuta: Maria Antonela…

- Am avut satisfactia de a fi partasi la editia 2023 a Proiectului educational initiat de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau (director, Bogdana Burlaciuc), care are subtitlul: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun.…

- Sunt oameni care au facut lucruri impresionante care ii pot transforma ușor in legende. Așa este și povestea profesorului Costel Petrea, a carui viața se confunda cu o parte importanta din istoria handbalului bacauan. Recent ne-am intalnit la o cafea și am vrut sa ii pun cateva intrebari. Chiar nu a…

- Se pare ca uneori este greu de stabilit granița dintre munca și lene. Cioran, sa ne amintim, marturisea ca a avut o ,,o viața de vis, aproape, o viața de leneș, cum nu sunt multe in acest veac”. Unui prieten austriac i‑a spus ca iși traiește viața ,,ca pe un concediu”. Era un leneș?… Scriitorul […]…

- Astazi, intr-un cadru festiv, la Palatul Victoria din București, a avut loc un eveniment deosebit pentru județul Bacau. In prezența dlui. Marcel Ciolacu, Prim-Ministrul Romaniei, dl. Valentin Ivancea, Președintele Consiliului Județean Bacau, a semnat un contract crucial pentru dezvoltarea infrastructurii…

- In aceasta dimineața, un apel 112 anunta faptul ca o familie din București s-a ratacit in zona forestiera Dofteana și a ramas cu masina blocata in noroi. Imediat, jandarmii bacauani, pompierii, salvamontiștii și politiștii locali au intervenit pentru localizarea acestora și pentru deblocarea autoturismului…