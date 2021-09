Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat miercuri 12 contracte de finanțare in cadrul programului „Viitor pentru tinerii NEETs”, prin care tinerii care nu lucreaza și...

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat startul semnarii contractelor din cadrul Programul Operațional Capital Uman „Viitor pentru tinerii NEETs” in valoare totala de peste 185 de milioane de euro. Dintre cele 99 de proiecte caștigatoare, 12 au fost semnate astazi la minister, urmand…

- Șapte comune din Vrancea au fost admise pentru finanțare cu echipamente necesare invațamantului on-line. Chiar daca ministrul Educației tot spune pentru cine vrea sa il asculte ca exclude varianta unui nou an școlar on-line și ca ii așteapta pe toți copiii fizic in banci din 13 septembrie, Ministerul…

- Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul vrea sa taie 2,7 miliarde de lei din bugetul pentru pensii. Alte ministere si servicii primesc bani in plus la rectificarea bugetara Guvernul a suplimentat…

- Proiect de lege. Tichete de 2.000 de lei pentru viitoare mamici. Proiectul prin care statul va acorda tichete in valoare de 2.000 de lei, pentru mame cu posibilitați materiale scazute, in primele trei luni de dupa naștere, a intrat in dezbatere publica. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste 1.000 de garduri…

- Secretarul de stat din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Roman a anuntat ca a semnat un proiect in valoare de peste 35 de milioane de lei pentru Spitalul Orasenesc Cisnadie, judetul Sibiu, pentru achizitionarea de echipamente medicale si de protectie, potrivit news.ro.…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor…