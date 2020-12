Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Zalau, ca Romania va avea la dispozitie in urmatorii ani circa sapte miliarde de euro pentru modernizarea sistemului public de sanatate si daca aceasta modernizare nu va avea loc, tara noastra va rata o sansa istorica, potrivit Agerpres.…

- Florin Citu a anuntat ca prima transa din instrumentul SURE, in valoare de 3 miliarde euro, urmeaza sa fie disponibilizata Romanie in cateva zile. El a adaugat ca „Uniunea Europeana a acordat Romaniei in cadrul instrumentului SURE, conform cererii partii romane, un imprumut in valoare de cca. 4,1…

- „In cateva zile prima transa din instrumentul SURE- 3 miliarde euro !!!! Uniunea Europeana a acordat Romaniei in cadrul instrumentului SURE, conform cererii partii romane, un imprumut in valoare de cca. 4,1 mld. euro pentru sustinerea a 9 masuri adoptate de Guvernul Romaniei in contextul crizei generate…

- Romania a absorbit pana acum 8,8 miliarde de euro din fondurile europene pentru politica de coeziune aferente perioadei 2014-2021, ceea ce echivaleaza cu o rata de absorbtie de 38,9%, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa. "Ministerul Fondurilor Europene…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, acordul de imprumut intre Uniunea Europeana, in calitate de creditor, si Romania, in calitate de imprumutat, in valoare de 4.099.244.587 euro. "Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea…

- Plafon de achizitie de echipamente medicale din fonduri externe, majorat Foto; Arhiva. Plafonul pentru achizitia de echipamente medicale din fonduri externe nerambursabile a fost majorat la 1,2 miliarde de euro, a anuntat ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos. Aceasta decizie înseamna…

- Romania si SUA semneaza vineri doua acorduri de maxima importanta: 8 miliarde de dolari pentru reconditionarea unui reactor de la Cernavoda."Romania se afla in fata unui nou moment extrem de important pentru politica externa a tarii noastre, un moment care vine sa consolideze parteneriatul strategic…

- „Lansat pe 15 mai cu o alocare initiala de 350 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), apelul s-a bucurat de un interes foarte mare din partea unitatilor spitalicesti care au inteles oportunitatea finantarii atat in lupta actuala cu virusul, cat si in vederea dotarii…